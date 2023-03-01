الكرملين: لا نصدق انكار أوكرانيا شنها هجمات داخل روسيا

قال الكرملين، الأربعاء، إنه لا يصدق ما قاله مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك بأن كييف لا تشن هجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بمحاولة شن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة، وهي الأحدث ضمن عدة محاولات داخل الأراضي الروسية لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عنها.

وقال بودولياك في تغريدة على تويتر في وقت سابق اليوم الأربعاء إن أوكرانيا “لا تشن هجمات على أراضي روسيا الاتحادية”، مضيفا أنها “تشن حربا دفاعية لتحرير كل أراضيها”.

وأضاف “يتزايد الذعر والتفكك في روسيا الاتحادية، وهو ما ينعكس من خلال زيادة الهجمات الداخلية على منشآت للبنية التحتية باستخدام أدوات طائرة مجهولة الهوية”. وأثار ما كتبه سلسلة من التعليقات الساخرة على تويتر حول نشاط لكائنات فضائية.

وردا على سؤال حول إنكار بودولياك لشن أوكرانيا هجمات على روسيا، قال بيسكوف “لا نصدقه”.

وقال مسؤول محلي روسي إن طائرة مسيرة تحطمت أمس الثلاثاء بالقرب من محطة لضخ الغاز الطبيعي جنوب شرق موسكو فيما يبدو أنه هجوم فاشل وقع على بعد 110 كيلومترات من وسط العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء إن قواتها صدت ما وصفته بهجوم ضخم بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، بعد يوم من اتهام كييف بشن هجمات فاشلة بطائرات مسيرة على منطقتين في جنوب روسيا.

وقالت روسيا في ديسمبر كانون الأول إن ستة من جنودها قتلوا فيما وصفتها بهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على قواعد جوية في عمق الأراضي الروسية، ومن بينها قاعدة تتمركز فيها قاذفات نووية استراتيجية روسية.