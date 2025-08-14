الكرملين: من الخطأ التنبؤ بنتيجة قمة ألاسكا بين بوتين وترامب

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الكرملين حذر الخميس من أن التنبؤ بنتيجة القمة المقبلة في ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيكون خطأ فادحا.

ونقلت إنترفاكس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه لا توجد خطط لتوقيع أي وثائق عقب القمة التي تنعقد غدا الجمعة في مدينة أنكوريج في ألاسكا.

هذا وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب في أوكرانيا تمثل أصعب صراع يعمل على حله، وأنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب وإنجاز اتفاق.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية مع شبكة فوكس اليوم الخميس 14\8\2025، إن الحوافز الاقتصادية والعقوبات “ذات تأثير قوي جدًا”، وأن كلا الخيارين قويان وعلى بوتين اختيار ما يناسبه، لافتا الى ان العقوبات جاهزة إذا لم يتم التوصل لنتيجة.

وأشار إلى أن التهديد بفرض عقوبات على روسيا دفع بوتين إلى طلب لقائه. وأضاف: “إذا سارت الأمور على ما يرام، سأتصل بعد ذلك بزيلينسكي وقادة أوروبا”، موضحا أنه لن يتصل بأحد إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيئ.

وتابع ترامب: “لا أعلم أننا سنحصل على وقف فوري لإطلاق النار”، وعلق على المؤتمرات الصحفية المرتقبة بالقول: “لا أعرف إن كانت المؤتمرات الصحفية ستكون مشتركة”.

وأضاف أن هناك 3 مواقع محتملة لعقد لقاء ثان مع بوتين بعد اجتماع ألاسكا.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن ترامب سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة، على أمل التوصل إلى وقف للقتال في الحرب الأوكرانية، لكن التوصل إلى حل شامل للصراع سيستغرق وقتا أطول.

وأضاف للصحفيين بوزارة الخارجية “لتحقيق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك ضرورة إجراء حوار بشأن الضمانات الأمنية. يجب إجراء حوار يتطرق للنزاعات والمطالبات بالأراضي، ولأسباب الصراع”.

وأردف “ستكون كل هذه الأمور جزءا من حل شامل. لكنني أعتقد أن الرئيس يأمل في التوصل إلى وقف للقتال حتى يتسنى إجراء هذه المحادثات”.