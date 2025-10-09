الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
الكرملين: موسكو تؤجل القمة الروسية العربية في ظل اقتراب وقف إطلاق النار بغزة

منذ 21 دقيقة
الكرملين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ناقشا خلالها أول قمة روسية عربية مؤكدا حيث أتفقا على تأجيل القمة إلى وقت لاحق.

وأكد الكرملين أن الجانبان الروسي والعراقي سينقلان عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات المتعلقة بتأجيل القمة الروسية- العربية إلى عواصم الدول العربية.

وأوضح الكرملين أن بوتين اتفق مع رئيس وزراء العراق أنه من الأنسب تأجيل انعقاد القمة إلى وقت لاحق على اعتبار أن العديد من قادة الدول العربية المدعوين سيصعب عليهم الحضور شخصيا إلى موسكو في ظل المرحلة النشطة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة.

وأضاف الكرملين أنه سيتم الاتفاق على موعد القمة الروسية-العربية في وقت لاحق.

وتأتي القمة التي كان من المفترض انعقادها في 15 أكتوبر الجاري تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد القمة مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأمن والطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا زعماء الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

