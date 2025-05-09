الكرملين: نجري محادثات مع أمريكا حول تدفق الغاز الروسي لأوروبا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بالكرملين قوله، اليوم الجمعة “إن قضية شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا قيد المناقشة في محادثات بين روسيا والولايات المتحدة”، مؤكدة تقريرا حصريا لرويترز أمس.

وانخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد تفجير خطي أنابيب نورد ستريم تحت بحر البلطيق في عام 2022. وفي بداية هذا العام، توقفت تدفقات الغاز عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف تجديد اتفاقية العبور بسبب الحرب.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاهدا لتحقيق السلام في أوكرانيا، مما يزيد من احتمالات تحسن العلاقات في مجال الغاز. وذكرت ثمانية مصادر مطلعة على المحادثات لرويترز أن مسؤولين من واشنطن وموسكو عقدوا اجتماعات حول سبل المساعدة التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لاستئناف مبيعات الغاز الروسي إلى القارة.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات الثنائية إن إحياء الدور الروسي في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قد يساعد في ترسيخ اتفاق للسلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن يوري أوشاكوف وهو مساعد بارز للرئيس الروسي قوله “نحن نثير هذه القضية مع الأمريكيين” ردا على سؤال بشأن ما إذا كان إحياء إمدادات الغاز الروسية قيد المناقشة.