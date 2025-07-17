الكرملين: نواصل تحليل تحذيرات ترامب بشأن الرسوم الجمركية الثانوية

قال الكرملين اليوم الخميس ردا على سؤال حول حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال فرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري الصادرات الروسية إن موسكو تواصل تحليل تعليقات ترامب.

وحتى الآن، لا يزال رد فعل الكرملين فاترا على تحذيرات ترامب للرئيس فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، وقال إن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي وحلف شمال الأطلسي العسكري ستفسرها أوكرانيا على أنها إشارة لمواصلة الحرب.

وأعلن ترامب يوم الاثنين عن خطط لإرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية “قاسية” بنسبة 100 بالمئة على مشتري الصادرات الروسية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوما.

ولم يعلق بوتين علنا بعد على تهديدات ترامب. وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن رئيس الكرملين سيعلق إذا رأى ذلك مناسبا.

كيف علقت الصين؟

وانتقدت الصين، الثلاثاء، تهديد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على روسيا وبفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، واصفة الإجراءات المقترحة بأنها “إكراه” لن يحل الصراع في أوكرانيا.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على سؤال حول هذا التهديد في مؤتمر صحفي دوري، الثلاثاء: “لطالما آمنت الصين بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية. لا يوجد رابحون في حرب الرسوم الجمركية، والإكراه والضغط لا يحلان المشكلة”.

وأظهرت بيانات رسمية أن الصين مشتر رئيسي للنفط الروسي، حيث استوردت مستويات قياسية من النفط الخام في عام 2024. ولطالما اعتبر محللون هذه المشتريات جزءًا من جهود بكين لتوفير شريان حياة اقتصادي لموسكو، شريكها الاستراتيجي الوثيق، التي تخضع لعقوبات شديدة.

ورغم دعمها الاقتصادي لروسيا، ادعت الصين حيادها في الصراع، ودعت مرارا إلى إجراء محادثات لحل ما تسميه بـ”الأزمة الأوكرانية”.

وقال لين في تصريحاته، الثلاثاء: “نأمل أن تتمكن جميع الأطراف من تهيئة مناخ أفضل، وظروف مناسبة، والقيام بالمزيد من الإجراءات بما يعزز التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية”.