الكرملين: هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها قبل عقد قمة بين بوتين وترامب

قال الكرملين، اليوم الجمعة “إن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد تعقد في غضون أسبوعين أو بعد ذلك”، لكنه شدد على أن هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها قبل تحديد موعد محدد.

واتفق ترامب وبوتين أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة مفاجئة جاءت عشية لقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كما جاءت في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز توماهوك.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيحتاجان للتواصل هاتفيا وعقد اجتماع لتسوية عدد من القضايا قبل القمة.