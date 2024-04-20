الكرملين يحذر: مشروع القانون الأمريكي لمساعدة أوكرانيا يزيد من التوترات

اعتبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم السبت أن إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون لتقديم مساعدة لأوكرانيا “سيزيد من الدمار” لديها وسيؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى في الصراع.

وقال بيسكوف لوكالة تاس للأنباء إن بندا في التشريع يسمح للإدارة الأمريكية بمصادرة أصول روسية محتجزة بالفعل ونقلها إلى أوكرانيا لإعادة الإعمار من شأنه أن يشوه صورة الولايات المتحدة، مضيفا أن روسيا سترد بإجراءات تصب في مصلحتها.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم السبت 20 نيسان/أبريل الجاري، مشروع القانون الأول من مجموعة مشروعات قوانين بقيمة 95 مليار دولار في حزمة تشريعية لتقديم الدعم الأمني لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان مع وجود اعتراضات شديدة من معارضين جمهوريين.

ومر أكثر من شهرين على إجراء مماثل في مجلس الشيوخ الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية بين أعضائه. وحث مسؤولون أمريكيون، بدءا من الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن إلى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، رئيس مجلس النواب مايك جونسون على إجراء التصويت.

واختار جونسون تجاهل تهديدات بالإطاحة به من قبل الأغلبية الجمهورية المنقسمة إلى فريقين بواقع 218 و213 عضوا، والدفع لإجراء تصويت على مساعدات تتضمن نحو 60.84 مليار دولار لأوكرانيا في الوقت الذي تعاني فيه لمواجهة الغزو الروسي المستمر منذ عامين.

وتتضمن الحزمة غير المعتادة التي تشمل أربعة مشروعات قوانين أيضا تمويلا لإسرائيل ومساعدة أمنية لتايوان وحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى إجراء يتضمن عقوبات وتهديدا بحظر تطبيق تيك توك الصيني وتحويلا محتملا لأصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا.

وكان مشروع القانون الذي يفرض قيودا جديدة على تطبيق تيك توك هو أول مشروع قانون تجري الموافقة عليه من أصل أربعة.