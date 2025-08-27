الكرملين يعارض المقترحات الأوروبية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا تنظر بسلبية إلى المقترحات الأوروبية بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وتعارض بشكل قاطع وجود أي قوات لحلف شمال الأطلسي على أراضي جارتها.

وأشاد دميتري بيسكوفالمتحدث باسم الكرملين بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامبلإنهاء الحرب في أوكرانيا ووصفها بأنها “مهمة للغاية”، وقال إن موسكو تأمل في أن تستمر هذه الجهود.

ويعمل الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا على إعداد مجموعة من الضمانات الأمنية تهدف إلى حمايتها من أي اعتداء روسي محتمل في المستقبل في سياق تسوية سلمية محتملة.

لكن بيسكوف أكد أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يُعد بمثابة وجود لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، وهو ما سعت روسيا إلى منعه منذ البداية.

وقال بيسكوف “في الواقع، كان تقدم البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وتغلغلها في أوكرانيا، من بين الأسباب الجذرية التي يمكن اعتبارها وراء نشوب هذا الصراع منذ البداية”.

وأضاف “لذلك لدينا نظرة سلبية تجاه هذه المناقشات”.

وتتفق جميع الأطراف على ضرورة تضمين الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي اتفاق سلام محتمل، إلا أنها تختلف كليا حول الصيغة التي ينبغي أن تتخذها هذه الضمانات.

وتؤكد روسيا أنها يجب أن تكون من بين الدول الضامنة لأمن أوكرانيا، وتسعى إلى إحياء مقترحٍ جرى بحثه بين الجانبين في عام 2022، خلال الأسابيع الأولى من الحرب. غير أن كييف ترفض هذا الطرح، معتبرة أنه يمنح موسكو حق النقض الفعلي على أي دعم عسكري خارجي يُقدّم لأوكرانيا.

وقال بيسكوف إن الضمانات الأمنية تُعد “واحدة من أهم المواضيع”، ولكن روسيا لا ترى فائدة في بحثها بشكل علني.

وذكر أيضا أن القمة الأمريكية الروسية التي عُقدت هذا الشهر في ألاسكا بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين كانت ” في غاية الموضوعية وبناءة ومفيدة”.