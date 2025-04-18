الكرملين يعلن انتهاء فترة الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية

أعلن الكرملين أن فترة الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي لمدة 30 يوما، “انتهت صلاحيتها”.

ويبعد هذا الإعلان في هذه المرحلة، آفاق الوقف الفوري للحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الأزمة بينما يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذل كل الجهود لتأمين “اتفاق” بين أوكرانيا وروسيا وتحقيق السلام في أسرع وقت.

وأعرب البيت الأبيض، في مارس، عن ارتياحه للحصول بشكل منفصل على موافقة موسكو وكييف لوقف الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة في المعسكر المعارض.

وبعد حوالى شهر، أعلن الكرملين انتهاء صلاحية هذا الوقف.

وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية، في مؤتمر صحافي ردا على سؤال “المهلة انتهت. وفي الوقت الحالي، ليست هناك تعليمات أخرى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بوتين”.

وأعلنت روسيا الهدنة، في 18 مارس الماضي، عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، لكن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات بخرقها مرارا.