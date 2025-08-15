الكرملين يكشف تفاصيل قمة ألاسكا.. بوتين وترامب يناقشان أوكرانيا وملفات شائكة

كشف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، مساء الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيناقشان في لقائهما بألاسكا أزمة أوكرانيا، إضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأوضح أوشاكوف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، تفاصيل اللقاء المرتقب الذي سيُعقد غدًا (الجمعة) في مدينة أنكوراج، بولاية ألاسكا الأمريكية.

وأكد أن التحضيرات وصلت إلى مرحلتها النهائية، حيث جرت أعمال مكثفة وتم حل العديد من المسائل الفنية.

وأشار أوشاكوف، إلى أن القمة ستُعقد في قاعدة إلمندورف–ريتشاردسون في أنكوراج.

ولفت إلى وجود قبور لجنود سوفييت بالقرب من القاعدة، وهو ما اعتبره أمرًا ذا رمزية خاصة.

وقال أوشاكوف: “سيبدأ اللقاء غدًا (الجمعة) في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (19:30 تغ). سيجتمع بوتين وترامب وجهًا لوجه بحضور مترجمين، ثم ستستمر المحادثات بمشاركة وفدي البلدين، على أن تتواصل المفاوضات خلال إفطار عمل”.

وأوضح أن الوفد الروسي سيضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ومستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي الدولي كيريل دميترييف.

وأشار أوشاكوف، إلى أن الجانب الأمريكي حدد أسماء أعضاء وفده أيضا.

وأضاف: “الموضوع الرئيسي للقاء سيكون حل أزمة أوكرانيا، وبطبيعة الحال، ستتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بإحلال السلام والأمن، وكذلك القضايا الدولية والإقليمية الحساسة”.

وأردف أنه من المتوقع تبادل وجهات النظر بشأن تطوير التعاون الثنائي، بما في ذلك مجالات التجارة والاقتصاد.

وأشار أوشاكوف، إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، “لكنها للأسف لم تُستغل بعد”.

وتابع إن بوتين وترامب، سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد اللقاء للإعلان عن النتائج التي تم التوصل إليها.