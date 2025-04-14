الكرملين ينتقد موقف المستشار الألماني المقبل من أوكرانيا

انتقد الكرملين، اليوم الاثنين، المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بسبب تصريحاته التي تشير إلى احتمال إرسال ألمانيا صواريخ توروس بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

فعندما سألت قناة (إيه.آر.دي) الألمانية، أمس الأحد، ميرتس عما إذا كان سيرسل لكييف صواريخ توروس، قال إنه سيفكر في الأمر إذا كان ذلك جزءا من حزمة دعم أوسع متفق عليها مع الحلفاء الأوروبيين.

وأضاف ميرتس الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل “يجب أن يتم الاتفاق على هذا الأمر بشكل مشترك. وإذا جرى الاتفاق عليه، فعلى ألمانيا أن تشارك”.

وألمانيا أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين لأوكرانيا إذ أظهرت بيانات حكومية أن برلين منحتها مساعدات عسكرية بلغت نحو 7.1 مليار يورو في عام 2024 وحده لكنها لم تزود ​​كييف قط بصواريخ توروس التي يتجاوز مداها 480 كيلومترا على الرغم من طلبات كييف المتكررة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن من الواضح من تصريحات ميرتس أنه سيتخذ “موقفا أكثر صرامة”، وهو ما “سيؤدي حتما إلى مزيد من التصعيد في أوكرانيا”.