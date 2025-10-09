الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأمريكية لإنهاء الحرب الأوكرانية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف قوله اليوم الخميس إن الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة، في ما يتناقض على ما يبدو مع تصريحات أدلى بها دبلوماسي روسي رفيع المستوى في اليوم السابق.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قال أمس الأربعاء إن الزخم الناتج عن قمة 15 أغسطس آب في أنكوريدج بولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب “استُنفد إلى حد كبير”، متهما حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بنسف جهود السلام.

لكن الوكالة نقلت عن أوشاكوف قوله “القول بأن زخم أنكوريدج يتلاشى، أو إن الزخم استُنفد، غير صحيح تماما. نواصل العمل مع الأمريكيين بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين في أنكوريدج”.

وفشلت قمة ترامب وبوتين في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى تزايد انتقاد ترامب لبوتين في الأسابيع القليلة الماضية.

وتحرص موسكو على تأكيد أنها لا تزال منفتحة على تسوية دبلوماسية، لكنها تقول إنها ستواصل الضغط لتحقيق أهدافها عسكريا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا إنه لا يعتقد أن بوتين صادق في سعيه إلى السلام، متهما إياه بالمماطلة في المفاوضات من أجل مواصلة القتال.