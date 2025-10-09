الخميس 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأمريكية لإنهاء الحرب الأوكرانية

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2025 6:36 مساءً
الكرملين. رويترز

الكرملين. رويترز

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المستشار بالكرملين يوري أوشاكوف قوله اليوم الخميس إن الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا لا تزال قائمة، في ما يتناقض على ما يبدو مع تصريحات أدلى بها دبلوماسي روسي رفيع المستوى في اليوم السابق.

وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية قال أمس الأربعاء إن الزخم الناتج عن قمة 15 أغسطس آب في أنكوريدج بولاية ألاسكا الأمريكية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب “استُنفد إلى حد كبير”، متهما حلفاء أوكرانيا الأوروبيين بنسف جهود السلام.

لكن الوكالة نقلت عن أوشاكوف قوله “القول بأن زخم أنكوريدج يتلاشى، أو إن الزخم استُنفد، غير صحيح تماما. نواصل العمل مع الأمريكيين بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين في أنكوريدج”.

وفشلت قمة ترامب وبوتين في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى تزايد انتقاد ترامب لبوتين في الأسابيع القليلة الماضية.

وتحرص موسكو على تأكيد أنها لا تزال منفتحة على تسوية دبلوماسية، لكنها تقول إنها ستواصل الضغط لتحقيق أهدافها عسكريا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا إنه لا يعتقد أن بوتين صادق في سعيه إلى السلام، متهما إياه بالمماطلة في المفاوضات من أجل مواصلة القتال.

    المزيد من أخبار العالم

    البابا ليو الرابع عشر. رويترز
    البابا ليو ينتقد سياسات ترامب في وثيقة بدأ كتابتها البابا الراحل فرنسيس
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
    أوكرانيا تكثف جهودها لكسب ود ترامب بترشيحه لجائزة نوبل للسلام
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    بوتين يشرح لرئيس أذربيجان ملابسات تحطم طائرة ركاب ويعد بتقديم تعويضات

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
    الغارات الإسرائيلية على البقاع
    المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
    قائد الجيش العماد رودولف هيكل
    قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح