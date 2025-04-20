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الكرملين ينفي تمديد هدنة عيد الفصح بعد انتهاء مهلة منتصف الليل

منذ ساعتين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. رويترز

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف. رويترز

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كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هدنة عيد الفصح تنتهي بحلول منتصف الليل، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أوامر بتمديدها.

وقال بيسكوف لوكالة “تاس” ردا على سؤال عما إذا كانت الهدنة ستنتهي بحلول منتصف الليل أم من المحتمل تمديدها: “لم تصدر أوامر أخرى”.

في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها، اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي في منشور على حسابه على منصة “إكس”، إن روسيا شنت 26 هجوما منذ منتصف ليل أمس وحتى منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت غرينتش).

كما قال في المنشور “إما أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يملك السيطرة الكاملة على جيشه، أو أن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية تجاه إنهاء الحرب، ولا يهمها سوى التغطية الإعلامية الإيجابية التي تروج لها”.

روسيا تتهم أوكرانيا
في المقابل، أعلنت روسيا أن قواتها تصدت لمحاولات أوكرانية شن هجمات ليلا رغم هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع في إفادة صحافية “رغم إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت وحدات أوكرانية ليلا مهاجمة مواقع روسية في منطقتي سوخايا بالكا وبوغاتير في دونيتسك، وقد صدّت هذه المحاولات”، في إشارة إلى قرى تقع في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الشرقية.

كما أعلنت أن أوكرانيا هاجمت أيضا مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود الحدودية الروسية، قائلة إن “النتيجة كانت سقوط قتلى وجرحى من المدنيين”.

التزام بالهدنة بشكل صارم
إلى ذلك، أكدت أن قواتها، اعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش السبت، “التزمت بوقف إطلاق النار بشكل صارم، وبقيت على خطوط المواجهة والمواقع التي احتلتها سابقا”.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية كييف بإطلاق “48 طائرة مسيرة، إحداها في شبه جزيرة القرم” التي ضمتها روسيا عام 2014. وأضافت أن الوحدات الأوكرانية “قصفت مواقع قواتنا 444 مرة، ونفذت 900 غارة بطائرات مسيرة”.

وعند إعلانه الهدنة، أمس السبت، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القوات الرد عسكريا على أي انتهاك لها.

بدوره، أوضح الرئيس الأوكراني أيضا أن بلاده ستلتزم بالهدنة، لكنها سترد “بشكل متكافئ” على أي هجمات.

وكانت عدة محاولات لوقف نار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، باءت بالفشل، سواء في مناسبة عيد الفصح بإبريل 2022 أو عيد الميلاد في يناير 2023 حيث تعذّر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

فمبادرة أبريل 2022 التي طرحها حينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم تترجم على أرض الواقع بعدما رفضتها روسيا، معتبرة أن وقف النار من شأنه أن يعطي الجيش الأوكراني فرصة لإعادة رص الصفوف والتسلّح.

كذلك في العام التالي، حضّ بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية كيريل الجانبين على وقف الأعمال العدائية بمناسبة عيد الميلاد، وقد أعلنت حينها موسكو وقف النار 36 ساعة، ما اعتبرته حينها كييف “فخا”، واستمرت المواجهات.

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