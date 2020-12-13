الكشف عن زيارة مرتقبة لنائب ترامب إلى إسرائيل

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، عن زيارة مرتقية لـ”مايك بنس” نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، مرجحا الإعلان عن اتفاقيات سلام جديدة

وقال أكونيس في تصريح لإذاعة الجيش إن بنس “يخطط لزيارة إسرائيل، ولا أريد أن أحدد مواعيد، ولكن يبدو أنه سيصل قبل تنصيب الإدارة الجديدة”.

غير أن إذاعة الجيش الإسرائيلي، لفتت إلى أن التاريخ المرجح لهذه الزيارة هو الثالث عشر من يناير/كانون الثاني المقبل، أي قبل أسبوع من حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، والمقرر في الـ 20 من الشهر نفسه.

وعن أجندة نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رجّح الوزير الإسرائيلي أن يعلن عن دولة أو دولتين جديدتين ستقيمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف “من المحتمل أن يكون هناك إعلان آخر للتطبيع قريبا. قبل حفل التنصيب سيعلن الأمريكيون عن قيام دولة أو دولتين بهذا الأمر مع إسرائيل”.

ولم يذكر الوزير الإسرائيلي أسماء الدول التي من المتوقع أن تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأمس السبت، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإقامة علاقات دبلوماسية بين بلاده ومملكة بوتان، مشيرا إلى وجود اتصالات مع دول أخرى تريد أن تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

والجمعة الماضية، وصل قطار السلام العربي الإسرائيلي إلى المغرب، ليدون اسم المملكة بقائمة تضم سلفا 3 دول لحقت بالركب في 2020.

انضمام جديد رفع عدد البلدان التي وقعت أو عقدت معاهدات سلام مع إسرائيل، في غضون أقل من 4 أشهر، ما يعبد الطريق أمام مسار سلام شامل بالشرق الأوسط لا يستثني فلسطين.

وكانت الإمارات الدولة السباقة إلى رفع راية السلام مع تل أبيب بعد 26 عاما على آخر اتفاقية سلام وقعتها مع الأردن، لتفتح بذلك الطريق أمام مملكة البحرين، ثم السودان، فالمغرب.