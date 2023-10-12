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الكنيست الإسرائيلي يعلن تشكيل حكومة وحدة طارئة

منذ 11 دقيقة
الكنيست الإسرائيلي

الكنيست الإسرائيلي

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صادق الكنيست الإسرائيلي الخميس على حكومة الوحدة الطارئة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتضم عددا من نواب المعارضة الوسطيين، لإظهار تصميمها على خوض الحرب مع حماس في غزة.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست مساء الخميس إن “حماس هي داعش”.

كما أضاف أن “جيشنا قوي وسيواصل مواجهة القتلة”، داعياً لفرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها.

إلى ذلك أردف أن إسرائيل لن تتوقف عن محاولة إعادة الرهائن إلى بيوتهم آمنين.

فيما أعلن أنه سيلتقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الجمعة لبحث الدعم العسكري.

ووصف نتنياهو هجوم حماس ضد إسرائيل بأنها “حرب بربرية”، لافتاً إلى أن “الحركة كانت تحتفل بأفعالها المرعبة”، مؤكداً أنه “سيتم معاقبتها”.

وأضاف أنه “يجب أن يتعامل المجتمع الدولي مع حماس مثلما تعامل مع داعش”.

يذكر أن الحرب بين إسرائيل وحماس اندلعت بعد شن الحركة السبت هجوماً مباغتاً انطلاقاً من غزة، على إسرائيل.

فيما أطلقت الأخيرة ضربات انتقامية سريعة على قطاع غزة دمرت أجزاء من المنطقة المكتظة بالسكان.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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