الكوليرا تواصل الانتشار في اليمن

كشفت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، عن رصد 52 حالة وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة بمرض الكوليرا بمحافظة تعز منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقال تيسير السامعي، مسؤول الإعلام بمكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن “حصيلة وفيات الكوليرا بالمحافظة ارتفعت إلى 52 حالة منذ مطلع العام الجاري 2024”.

وأضاف السامعي أن “عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا بالمحافظة بلغ 8461 حالة”، مشيرا إلى أن “من بين الإصابات 1382 تم التأكد منها عبر الفحص المخبري”.

وكانت السلطات الصحية في تعز أعلنت قبل نحو أسبوع رصد 48 حالة وفاة بمرض الكوليرا بالمحافظة منذ بداية العام الجاري.

وفي 10 يوليو/ تموز الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، ولا سيما القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.