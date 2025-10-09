الكوميسا تطلق نظام المدفوعات الرقمية

أعلنت السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) اليوم الخميس إطلاق نظام مدفوعات رقمي لخفض تكاليف المعاملات من خلال السماح للشركات بتسوية الصفقات بالعملات المحلية.

وتنضم الكوميسا -التي تضم في عضويتها 21 دولة من بينها مصر وكينيا وإثيوبيا- إلى جهود القارة الأفريقية الرامية إلى اعتماد أنظمة المدفوعات بالعملات المحلية لخفض تكاليف التجارة من خلال الاستغناء عن تحويل العملات المحلية إلى عملات صعبة، على رأسها الدولار الأمريكي، لسداد اللمدفوعات عبر الحدود.

وقالت الكوميسا في بيان إن المنصة الجديدة، المعروفة باسم منصة مدفوعات التجزئة الرقمية، تبدأ تجاربها بين مالاوي وزامبيا.

وأضافت أنه يجري إطلاقها بالشراكة مع اثنين من مقدمي الخدمات المالية الرقمية وشركة لتداول العملات الأجنبية دون ذكر أسماء الشركاء.

وقال وزير التجارة الكيني لي كنيانجوي “لأول مرة، يمكن تسوية التجارة عبر الحدود داخل الكوميسا مباشرة بالعملات المحلية. هذا يُحدث نقلة نوعية”.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل 80 بالمئة من الأعمال التجارية و60 بالمئة من العمالة في الدول الأعضاء لكن يتعين عليها التعامل مع أنظمة مدفوعات “معقدة وغير آمنة ومكلفة” عبر الحدود.