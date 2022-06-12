الكونجو تتهم رواندا بدعم هجمات المتمردين شرق البلاد

اتهمت السلطات الإقليمية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية نالجنود الروانديين والمدفعية بتقديم الدعم لهجمات جماعة 23 آذار المتمردة اليوم الأحد، متهمة رواندا بالسعي لاحتلال بلدة بوناجانا الحدودية الكونجولية.

تأتي هذه الاتهامات في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين، لتحيي العداوات القديمة. وتنفي رواندا دعمها للهجوم.

وقال مكتب حاكم إقليم شمال كيفو إن القوات الكونجولية صدت هجمات في الصباح الباكر شنتها حركة 23 مارس، بدعم من القوات الرواندية، بالقرب من بوناجانا وأماكن أخرى.

وقالت في بيان “الهدف الذي تسعى رواندا لتحقيقه هو احتلال بوناجانا ليس فقط لخنق مدينة جوما ولكن أيضا للضغط على الحكومة الكونجولية”.