الأثنين 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 13 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكونجو تتهم رواندا بدعم هجمات المتمردين شرق البلاد

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

اتهمت السلطات الإقليمية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية نالجنود الروانديين والمدفعية بتقديم الدعم لهجمات جماعة 23 آذار المتمردة اليوم الأحد، متهمة رواندا بالسعي لاحتلال بلدة بوناجانا الحدودية الكونجولية.

تأتي هذه الاتهامات في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين الجارين، لتحيي العداوات القديمة. وتنفي رواندا دعمها للهجوم.

وقال مكتب حاكم إقليم شمال كيفو إن القوات الكونجولية صدت هجمات في الصباح الباكر شنتها حركة 23 مارس، بدعم من القوات الرواندية، بالقرب من بوناجانا وأماكن أخرى.

وقالت في بيان “الهدف الذي تسعى رواندا لتحقيقه هو احتلال بوناجانا ليس فقط لخنق مدينة جوما ولكن أيضا للضغط على الحكومة الكونجولية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أعنف المعارك.. الجيش الروسي ينسف جسرا في سيفيرودونيتسك
كلماتهم مليئة بالأكاذيب.. أردوغان ينتقد سياسة الغرب
نتائج أولية.. تقارب بين ماكرون وكتلة يسارية في الإنتخابات البرلمانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"