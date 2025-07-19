الكونغو وحركة 23 مارس المتمردة توقعان إعلان مبادئ في قطر لإنهاء القتال

حفل توقيع إعلان مبادئ لإنهاء القتال في شرق الكونغو بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة حركة 23 مارس/آذار المتمردة في الدوحة، قطر، 19 يوليو/تموز 2025. رويترز

وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس المتمردة اليوم السبت في قطر إعلان مبادئ لإنهاء القتال في شرق الكونغو، في مؤشر على إحراز تقدم حتى مع قول مصادر مطلعة على المحادثات إن هناك تفاصيل بحاجة إلى التفاوض عليها.

ووقع ممثلون عن الجانبين على إعلان المبادئ في مراسم أقيمت في قطر عقب جهود وساطة من الدوحة على مدى أشهر بعد بدء المحادثات في أبريل نيسان.

ومارست الولايات المتحدة ضغوطا لإبرام اتفاق سلام يمكنه الصمود في الدولة المضطربة الواقعة في وسط أفريقيا. وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يأمل أن يجذب ذلك استثمارات غربية إلى منطقة غنية بمعادن منها التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم وغيرها.

وسيطرت حركة 23 مارس، في أحدث سلسلة من الاضطرابات التي دعمتها رواندا، على غوما كبرى مدن شرق الكونغو في يناير كانون الثاني، واستمرت في تحقيق مكاسب في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو.

وأسفر القتال عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف هذا العام، مع تصاعد خطر اندلاع حرب إقليمية شاملة. ونشر عدد من جيران الكونغو قواتهم بالفعل في شرق الكونجو عندما بدأ تقدم حركة 23 مارس.

وتوسطت قطر في مارس آذار في عقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، دعيا خلاله إلى وقف إطلاق نار “فوري وغير مشروط”.

وقاد ذلك إلى محادثات مباشرة، عقدت أيضا في الدوحة، بين الكونغو وحركة 23 مارس. ورفضت الكونجو في السابق فكرة إجراء محادثات مع الحركة، واصفة إياها بجماعة إرهابية.

وعبرت مصادر في كلا الوفدين عن إحباطها من وتيرة المفاوضات وعدم إحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح أعضاء الحركة المحتجزين لدى الكونغو وإعادة فتح البنوك في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.

ولم يتضح اليوم السبت عدد القضايا التي تم حلها.

ولم يكن من المتوقع أن يتناول إعلان المبادئ بشكل كامل المسائل العالقة الأكبر المتعلقة باحتمال انسحاب القوات الرواندية وحركة 23 مارس من شرق الكونجو.

وقد أكد وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم السبت أن لاتفاق الذي وقع اليوم في الدوحة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس خطوة عملية وخارطة طريق للمصالحة الوطنية بالكونغو.

كما ثمن الخليفي روح المسؤولية العالية التي أظهرها طرفا الأزمة الكونغولية مؤكداً أن توقيع الاتفاق خطوة مهمة في جهود السلام بالكونغو.

وأضاف: “إعلان المبادئ ينص على وقف دائم للعنف والهجمات في الكونغو ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين كل مكونات الكونغو كما أنه يمهد لبدء مفاوضات مباشرة للتوصل لسلام شامل بالكونغو.”

كما أكد الخليفي أن قطر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف في الكونغو مضيفاً أن الجهود لن تتوقف وستتواصل حتىالوصول إلى اتفاق سلام شامل بالكونغو.

من جهته شكر المبعوث الرئاسي الأمريكي للشؤون الإفريقية دولة قطر على دورها الأساسي والمحوري في حل النزاعات. واكد أن الولايات المتحدة عملت بشكل حثيث مع قطر بشأن تفاصيل إعلان المبادئ الموقع اليوم.