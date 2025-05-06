الكونغو ومتمردو حركة 23 مارس يستأنفون محادثات السلام في الدوحة

جنود من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقومون بدورية حول مطار كيوانغا، بعد أيام من اشتباكات مع متمردي حركة "23 مارس"، في روتشورو، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 3 نيسان/إبريل 2022. © أ ف ب

قالت مصادر، اليوم الثلاثاء “إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة 23 مارس (إم23) المدعومة من رواندا استأنفوا محادثات السلام في قطر”، في إطار جهود دبلوماسية تهدف لإنهاء القتال في شرق البلد الأفريقي الذي تعصف به الحرب.

والتقى الجانبان في الدوحة الشهر الماضي لمناقشة اتفاق من شأنه إنهاء القتال الذي تسبب في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف وأثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في المنطقة.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات في الدوحة لرويترز إن أحدث جولة من المفاوضات بدأت في الثالث من مايو أيار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته “المفاوضات تجري في أجواء إيجابية، وعبر الجانبان عن تفاؤلهما بشأن الحوار”.

لكن مصدرين من المتمردين قالا إن وفد الحركة المشارك في المحادثات الحالية أقل مستوى من الوفد الذي حضر الجولة السابقة الشهر الماضي، وعبرا عن استيائهما من عدم منح الوفود الحكومية صلاحيات تخول لها اتخاذ قرارات في الدوحة.

وأضافا أن المسؤولين الحكوميين لم يبذلوا جهودا كافية بشأن تدابير بناء الثقة، مثل إطلاق سراح أعضاء حركة 23 مارس المشتبه بهم الذين تحتجزهم الكونغو.

ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب من رويترز للتعليق. وذكر مصدر في مكتب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي أن أولوية كينشاسا هي السلام وأنها منفتحة على منح العفو في بعض الحالات.

وفي البيانات التي صدرت بعد محادثات الشهر الماضي، تعهد الجانبان بإنهاء أعمال العنف وخطاب الكراهية وطلبا من الشعب الكونغولي دعم وقف إطلاق النار والمساعدة في تهيئة أجواء بناءة للحوار.

ومع ذلك، عبر المشاركون عن استيائهم من أن المحادثات سرعان ما تعثرت بسبب التفاصيل الفنية.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات المسلحة في إقليم نورث كيفو أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص منذ يوم الجمعة.

وتشارك قطر في المحادثات الرامية لإنهاء أسوأ موجة من أعمال العنف في شرق الكونغو.

وتقول الأمم المتحدة وحكومات غربية إن رواندا تزود حركة 23 مارس بالأسلحة والقوات. وتنفي رواندا دعمها للحركة وتقول إن العمليات العسكرية التي ينفذها جيشها تأتي دفاعا عن النفس في مواجهة جيش الكونغو وميليشيا أسسها مرتكبو الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.