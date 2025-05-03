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الكويت: اجتماع أوبك+ سيؤثر للغاية على صياغة سياسة الإنتاج

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 10:21 مساءً
علم الكويت

علم الكويت

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نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط طارق سليمان الرومي قوله، اليوم السبت “إن اجتماع تحالف أوبك+ سيؤثر بشدة على رسم سياسة الإنتاج في الفترة المقبلة”.

واتفقت ثماني دول من أعضاء أوبك+ خلال اجتماع عقد في وقت سابق اليوم على تسريع زيادات إنتاج الخام في يونيو حزيران للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت الوكالة أن الرومي شدد على إمكانية تعليق هذه الزيادات التدريجية مؤقتا أو إلغائها وفقا لتطورات ظروف السوق منوها بأن “هذه المرونة ستمكن أوبك+ من مواصلة دعم استقرار سوق النفط”.

كما أشاد باستعداد الدول الأعضاء في أوبك+ لتطبيق زيادات طوعية إضافية في يونيو حزيران، و”بعزم” الدول التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير كانون الثاني 2024.

وكانت ثماني دول من أوبك+، التي تُطبق أحدث تخفيضات الإنتاج التي أقرها التحالف والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، اتفقت في ديسمبر كانون الأول على الإلغاء التدريجي للتخفيضات بزيادات شهرية تبلغ حوالي 138 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل نيسان 2025.

    المصدر :
  • رويترز

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