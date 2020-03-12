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الكويت ..ارتفاع حصيلة المصابين بـ’كورونا’ إلى 80 حالة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، الخميس، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في الكويت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المصابة بالمرض في البلاد 80.

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وقال السند في مؤتمر صحفي، إن الحالات الثماني الجديدة، منها 5 حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان وهم من الجنسية المصرية، وثلاث حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة في الكويت حتى الآن هي 80، وقد تماثلت 8 حالات للشفاء، وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى، منها 4 حالات في العناية المركزة.

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