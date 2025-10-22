الكويت تخطط لتعزيز إنتاج النفط والغاز لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035

أعلن وزير النفط الكويتي اليوم الأربعاء أن البلاد تتقدم وفق استراتيجيتها للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام بحلول عام 2035، مدفوعة بالاكتشافات البحرية الأخيرة.

وأوضح الوزير طارق الرومي، على هامش منتدى الشباب الثامن للطاقة، أن الاكتشافات البحرية والبرية الجديدة تعزز التفاؤل بشأن مستقبل إنتاج النفط والغاز في الكويت، مشيراً إلى أن الدراسات الأولية في أراضٍ لم يكن يُتوقع أن تحتوي على موارد نفطية أظهرت مؤشرات ممتازة.

وفي أكتوبر الحالي، أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي باسم “جزة”، بطاقة إنتاجية تتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز وأكثر من خمسة آلاف برميل يومياً من المكثفات. ويأتي هذا الاكتشاف بعد كشفين سابقين في حقل الجليعة البحري وحقل النوخذة البحري، بما يعزز فرص زيادة الإنتاج الوطني.

وأضاف الرومي أن مزيداً من الاكتشافات النفطية قد يتم الإعلان عنها قريباً، مع دراسة إمكانية إشراك شركات عالمية في الاستثمار في الاكتشافات الغازية الحديثة.