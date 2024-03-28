الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت تسلم مليوني دولار إلى الأونروا

منذ 21 دقيقة
شاحنات الأونروا

شاحنات الأونروا

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت سلمت مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكرت الأونروا يوم الثلاثاء أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية مايو أيار بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي الأونروا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تسبب في اندلاع الحرب في غزة.

وتقدم الأونروا الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة على النطاق الأوسع.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين “سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف”.

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية في أبريل نيسان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قارب مهاجرين في البحر المتوسط
إسبانيا.. خفر السواحل ينقذون 124 مهاجرا بينهم أطفال قبالة جزر الكناري
وزارة الخارجية الفرنسية
فرنسا: سنقدم 30 مليون يورو للأونروا هذا العام
جندي من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
المرحلة خطيرة.. أوكرانيا تطلب من أعضاء حلف الأطلسي إمدادات دفاع جوي

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
يحيى السنوار
غزة تحت النار
جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا يثير الهلع بين شعبه.. "يصعب عليّ أن أنقل لكم هذه الأخبار"!