الكويت تسلم مليوني دولار إلى الأونروا

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الكويت سلمت مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكرت الأونروا يوم الثلاثاء أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية مايو أيار بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي الأونروا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تسبب في اندلاع الحرب في غزة.

وتقدم الأونروا الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة على النطاق الأوسع.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان للصحفيين “سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الأونروا الشروط اللازمة للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف”.

ولم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقا للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية في أبريل نيسان.