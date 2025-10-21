الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكويت توقع عقداً مع شركة تركية لإنشاء محطة تنقية مياه

منذ ساعتين
علم الكويت

علم الكويت

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية الثلاثاء في بيان أنها وقعت عقدا لبناء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة للمحطة مع شركة كوزو التركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لرويترز إن قيمة العقد 149.6 مليون دينار (488.94 مليون دولار) وسوف يستخدم “هجينا” من الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

يتزامن توقيع العقد مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت، والتي سيجري خلالها محادثات مع أمير البلاد، ويوقع اتفاقيات تشمل الصناعات الدفاعية والطاقة والاستثمار والتجارة.

وقالت الوزارة إن محطة التنقية ستخدم سكان مدينة المطلاع وتنتج يوميا “ما يقارب 400000 متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية لاستخدامات الزراعة بالمنطقة واستخدامات أخرى، وهي من المشاريع الرائدة في استخدامات الطاقة البديلة”.

يقع مشروع مدينة المطلاع في شمال البلاد ويبعد 40 كيلومترا عن مدينة الكويت، ويتضمن أكثر من 28 ألف وحدة سكنية.

وبموجب العقد تقوم الشركة التركية “بإنشاء وتشغيل وصيانة” المحطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس أذربيجان إلهام علييف
أذربيجان ترفع القيود المفروضة على عبور البضائع إلى أرمينيا
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: استئناف المفاوضات النووية مرهون بموقف الطرف الآخر
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرياض ( رويترز)
لبحث اتفاقية دفاع مشترك.. ولي العهد السعودي سيلتقي ترامب في البيت الأبيض الشهر المقبل

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
لبنان على فوهة البركان.. التسوية تتأرجح بين إنذار واشنطن ومعاندة المحور!