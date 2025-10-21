الكويت توقع عقداً مع شركة تركية لإنشاء محطة تنقية مياه

أعلنت وزارة الأشغال العامة الكويتية الثلاثاء في بيان أنها وقعت عقدا لبناء محطة لتنقية مياه الصرف الصحي لمدينة جنوب المطلاع والأعمال المكملة للمحطة مع شركة كوزو التركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لرويترز إن قيمة العقد 149.6 مليون دينار (488.94 مليون دولار) وسوف يستخدم “هجينا” من الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.

يتزامن توقيع العقد مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الكويت، والتي سيجري خلالها محادثات مع أمير البلاد، ويوقع اتفاقيات تشمل الصناعات الدفاعية والطاقة والاستثمار والتجارة.

وقالت الوزارة إن محطة التنقية ستخدم سكان مدينة المطلاع وتنتج يوميا “ما يقارب 400000 متر مكعب من المياه المعالجة الثلاثية لاستخدامات الزراعة بالمنطقة واستخدامات أخرى، وهي من المشاريع الرائدة في استخدامات الطاقة البديلة”.

يقع مشروع مدينة المطلاع في شمال البلاد ويبعد 40 كيلومترا عن مدينة الكويت، ويتضمن أكثر من 28 ألف وحدة سكنية.

وبموجب العقد تقوم الشركة التركية “بإنشاء وتشغيل وصيانة” المحطة.