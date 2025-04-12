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اللاذقية.. ضبط معمل كبتاغون بمستودع يتبع لنظام الأسد المخلوع

منذ 42 دقيقة
قوات الأمن السورية. رويترز

قوات الأمن السورية. رويترز

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تمكنت السلطات السورية، يوم السبت، من اكتشاف وضبط معمل لإنتاج المخدرات داخل مستودع مرتبط بالنظام السابق في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

وعلى قناتها بمنصة “تلغرام”، أشارت محافظة اللاذقية إلى أن فرع مكافحة المخدرات “تمكن بعد عمليات بحث وتقصٍ دقيق من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، إضافة إلى مكبس يُستخدم في تصنيعها”.

ضبط معمل مخدرات في مستودع للنظام المخلوع باللاذقية (المصدر: القناة الرسمية لمحافظة اللاذقية عبر تيلغرام)

ضبط معمل مخدرات في مستودع للنظام المخلوع باللاذقية (المصدر: القناة الرسمية لمحافظة اللاذقية عبر تيلغرام)

وأوضحت أن المضبوطات كانت ضمن مستودع للفرقة الرابعة، التابعة للنظام البائد.

وبحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد المخلوع مسؤولاً عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.

وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى مكافحة إنتاج المواد المخدرة والاتجار بها، عبر حملات أمنية مستمرة في جميع محافظات البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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