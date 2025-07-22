الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل: أنهينا أعمالنا ورفعنا النتائج بعد مشاورات دولية

منذ 8 دقائق
علم سوريا

علم سوريا

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أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل أنها أنهت رسمياً أعمالها المتعلقة بالتقصي والتحقيق واستخلاص النتائج النهائية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة مع الجهات الدولية المعنية، ولا سيما في الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن النتائج التي توصلت إليها استندت إلى مراجعة دقيقة لما تم جمعه من معلومات ووثائق وتقارير، بالإضافة إلى الإفادات والشهادات، إلى جانب القرائن والأدلة الحسية والرقمية.

وشددت اللجنة على التزامها بالمعايير المهنية والشفافية في عملها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض هذه النتائج أمام الجهات الرسمية والرأي العام، وفق الأطر القانونية المعتمدة

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