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الليبراليون بقيادة كارني يفوزون بالانتخابات التشريعية في كندا

منذ ساعتين
مارك كارني

مارك كارني

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حقق الحزب الليبرالي الكندي، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، الفوز في الانتخابات التشريعية التي أُجريت يوم أمس الإثنين، وفقًا لتقديرات نشرتها عدة وسائل إعلام بعد انتهاء عملية التصويت. هذا الانتصار يتيح للحزب فرصة الاستمرار في السلطة لفترة جديدة.

وتوقّعت كلّ من قناتي “سي بي سي” و”سي تي في نيوز” أن يشكّل الليبراليون الحكومة المقبلة، لكن من دون أن يتضح في الحال ما إذا كانوا سيفوزون بالأغلبية في البرلمان.

ومارك كارني (60 عامًا) هو رئيس وزراء كندا منذ مارس/آذار الماضي، ويشاد بخبرته الاقتصادية، وتحديه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، متعهدًا بالرد على الرسوم الجمركية ورفض ضم كندا.

وانطلقت الانتخابات الفدرالية المبكرة في ظل أجواء مشحونة عكست فيها الحملات الانتخابية خلافات حادة بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض، في 3 قضايا أسياسية هي:

*تدهور الاقتصاد بالدرجة الأولى خلال السنوات الأخيرة.
*السياسات الخارجية، ولا سيما العلاقات المتوترة وغير المسبوقة مع الجارة الأميركية وآليات التعامل معها.
*موقف الأحزاب من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي يشكل المعيار الأهم لأصوات المسلمين.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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