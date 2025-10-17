المؤسسات المالية الدولية تبحث سبل تمويل إعادة إعمار غزة

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، في ظل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في مدينة غزة في 11 أكتوبر 2025. رويترز

أكد كبار المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم استعدادهم للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، فيما يعمل البنك الدولي والأمم المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على تقدير جديد للتكلفة يبلغ نحو 70 مليار دولار.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إن أعضاء لجنة التنمية الوزارية، التي تقدم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ناقشوا خلال اجتماع عقد أمس الخميس التحديات المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار.

وأضافت إيويالا: “نقدر بشدة وقف إطلاق النار وتوقف أعمال القتل وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وحصول الفلسطينيين على الغذاء… نأمل أن يقود ذلك إلى مرحلة سلام واستقرار دائمين”.

ويأتي هذا التحرك الدولي بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة “حماس”، وأنهى حرباً مدمرة استمرت عامين. إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة أشاروا إلى استمرار الصعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة في شمال القطاع بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية وإغلاق طرق الإمداد الرئيسية.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن قطاع غزة يستقبل حالياً نحو 560 طناً من المساعدات الغذائية يومياً، وهو رقم لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الإنسانية.

وأشارت إيويالا إلى أن لجنة التنمية ناقشت سبل تنفيذ عملية إعادة الإعمار، مؤكدة أن البنك الدولي أبدى استعداده للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأضافت: “نريد أن نساعد. نأمل أن تمثل هذه الجهود بداية طريق نحو عودة الحياة إلى طبيعتها، رغم أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً”.

من جانبه، قال هاوليانغ شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الظروف الميدانية لا تزال غير مواتية لبدء عملية الإعمار، مشيراً إلى أن خطط عقد مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار ما زالت قيد الإعداد. وأضاف: “المشكلة هي من أين نبدأ؟ فالأمم المتحدة تقدر حجم الأنقاض في غزة بأكثر من 61 مليون طن”.

وشدد شو على ضرورة توفير المأوى العاجل للسكان مع اقتراب فصل الشتاء، لافتاً إلى أن إطلاق سراح الرهائن والجثث شرط أساسي لتهيئة المناخ المناسب لبدء العمل.

وكان البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد قدروا في فبراير الماضي أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستتجاوز 50 مليار دولار، قبل أن ترتفع التقديرات الحالية إلى نحو 70 ملياراً.

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على القطاع عقب هجوم نفذته حركة “حماس” في السابع من أكتوبر 2023، وأسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، فيما تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجمات الإسرائيلية تسببت بمقتل أكثر من 67 ألف شخص وتحويل القطاع إلى أنقاض.