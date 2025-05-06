المؤسسة الوطنية للنفط تعلن استئناف وذرفورد الأمريكية نشاطها في ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان اليوم الثلاثاء إن شركة وذرفورد الأمريكية للخدمات النفطية أعلنت عودتها للعمل في ليبيا بعد توقف لأكثر من عشر سنوات.

ونقل البيان عن ريتشارد ورد نائب المدير التنفيذي لشركة وذرفورد قوله إن الشركة باشرت فعليا عملها من مقرها الجديد بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، وأكد على جاهزيتها لتقديم كامل خدماتها من موقع العمل الميداني في حقل جالو 59.

ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.

ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها، التي تضم معظم حقول النفط.

وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي.