المؤشر الأوروبي يسجل ثاني خسارة شهرية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مع ختام جلسة متقلبة الأربعاء في وقت يقيم فيه المستثمرون نتائج أعمال الشركات وبيانات مهمة من عدة اقتصادات في نهاية شهر شهد اضطرابات بسبب سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3 بالمئة اليوم الأربعاء مدعوما بصعود المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية 1.3 بالمئة.

ومع ذلك سجل المؤشر القياسي الهبوط الشهري الثاني على التوالي متراجعا 1.3 بالمئة. وكان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية خلال أبريل نيسان بانخفاضه 10.2 بالمئة، إذ أدت الضبابية بشأن النمو العالمي إلى تراجع التوقعات بشأن الطلب على النفط.

وعوض المؤشر الأوروبي أكثر من نصف خسائره بعد انخفاضه بنحو 18 بالمئة عن مستوى قياسي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري مدعوما بمؤشرات على استعداد البيت الأبيض لتخفيف التوتر التجاري.

وقال ريتشارد فلاكس كبير مسؤولي الاستثمار في موني فارم “هناك مجال لتخفيف تدريجي عما كنا عليه بعد الإعلان في الثاني من أبريل (عن الرسوم الجمركية)”، لكنه أشار إلى أن الرسوم ستكون حتما “أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر”.

وقفز المؤشر الفرعي لأسهم شركات العقارات، والذي يتأثر بأسعار الفائدة، 1.1 بالمئة مع انخفاض العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب ارتفاع الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية.

لكن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، بينما انخفض التضخم.

وارتفع سهم سوسيتيه جنرال 3.7 بالمئة بعدما أعلن البنك الفرنسي تحقيق إيرادات في الربع الأول فاقت التوقعات.

وعلى الجانب الآخر انخفض سهم جلينكور 7.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين والتجارة انخفاض إنتاج النحاس 30 بالمئة في الربع الأول.

وخفضت شركتا صناعة السيارات الألمانيتان مرسيدس وفولكسفاجن توقعاتهما وسط ضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وتراجع سهم كل منهما 2.7 بالمئة.