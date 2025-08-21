المؤشر الأوروبي يغلق دون تغيير.. إليكم التفاصيل

أغلقت الأسهم الأوروبية الخميس دون تغيير يذكر مع ترقب المستثمرين للمستجدات من ندوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السنوية واتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إطار عمل لصفقة تجارية توصلا إليها الشهر الماضي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير في حين تباين أداء بورصات رئيسية.

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيسعى جاهدا لضمان تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية المخفضة على صادراته من السيارات بأثر رجعي بعد أن اتفق الاتحاد مع الولايات المتحدة على تفاصيل الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق تجاري توصلا إليه الشهر الماضي.

وقال المسؤولون إن الاتفاق لم يشمل النبيذ والمشروبات الروحية لكن الباب لم يغلق أمام مثل هذه التخفيضات الجمركية.

ومع ذلك انخفضت أسهم شركات السيارات الأوروبية 0.4 بالمئة.

وقال كريس بوشامب كبير محللي السوق لدى آي.جي جروب “هناك نوع من الإرهاق يتسلل إلى هذه الصفقات التجارية وقدر معين من الشكوك”.

وأضاف “هذا لا ينهي فعليا قضية الرسوم الجمركية …. إنها الآن مسألة مدى تأثيرها على هوامش الربح والتضخم”.

انخفضت معظم القطاعات الموجهة للمستهلكين مثل تجارة التجزئة والسلع الشخصية، بعد المكاسب التي حققتها أمس الأربعاء.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع اسهم قطاع الطاقة 0.9 بالمئة في حين ارتفعت أسهم قطاع الدفاع 1.7 بالمئة بعد أن واجهت ضغوطا هذا الأسبوع على خلفية توقعات التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

سيحضر محافظو البنوك المركزية العالمية قمة البنك المركزي الأمريكي، وسينصب التركيز على خطاب رئيسه جيروم باول بحثا عن مؤشرات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

ويتوقع المحللون أن باول لن يلتزم بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول لكن تسود توقعات في الأسواق بإقرار خفض 25 نقطة أساس بعد تقرير الوظائف الأمريكية القاتم هذا الشهر.

وهبط سهم سي.تي.إس إيفنتيم 16.9 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 في أكبر انخفاض له منذ يوليو تموز 2002 بعد أن كشفت شركة التذاكر الألمانية عن نتائج للربع الثاني جاءت دون التوقعات.

كما هوى سهم دبليو.إتش سميث 42.3 بالمئة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بعد أن خفضت الشركة البريطانية للسفر توقعات أرباحها للعام بأكمله في أمريكا الشمالية.

وقفز سهم شركة التأمين الهولندية إيجون 7.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته فيما يزيد على 10 سنوات، متصدرا المؤشر ستوكس 600.