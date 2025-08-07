الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر توبكس الياباني يرتفع لمستوى قياسي مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية

منذ ساعة واحدة
المؤشر توبكس

المؤشر توبكس

A A A
طباعة المقال

ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الياباني إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، بعد انحسار مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة تفاؤل المستثمرين إزاء الأداء القوي للشركات المحلية.

وصعد المؤشر توبكس 0.72 بالمئة ليغلق عند 2987.92 نقطة، وارتفع المؤشر نيكي 0.65 بالمئة إلى 41059.15 نقطة.

وواصل المؤشران الارتفاع لثالث جلسة على التوالي.

وعوضت المكاسب المستمرة لليوم الثالث انخفاضا حادا يوم الاثنين عندما سجل نيكي أكبر خسارة في شهرين.

وقال سيتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري “كانت السوق تمضي في مسار نزولي بشدة مع وجود مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات المحلية. لكن هذا الشعور انعكس”.

وأضاف “أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما دعم المعنويات بالنسبة للأسهم الأمريكية واليابانية”.

وقفز سهم سوني جروب أربعة بالمئة ليمنح المؤشر توبكس أكبر دفعة، بعد أن رفعت شركة الألعاب والكاميرات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة أربعة بالمئة.

وظل المؤشر توبكس محتفظا بقوته الدافعة على الرغم من انخفاض سهم تويوتا موتور ثقيل الوزن على المؤشر 1.5 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 16 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.85 بالمئة. وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.35 بالمئة.

وصعد سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 11 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.46 بالمئة ليواصل الخسائر لليوم الثالث.

وعوض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة وأنهى المعاملات مرتفعا 0.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم كمبوديا
كمبوديا وتايلاند تتفقان على مراقبة آسيان للحدود لضمان صمود الهدنة
علم تركيا
"رويترز" عن مصدر تركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تتصرف وفقاً لاتفاقية الدمج مع الحكومة السورية
الشرطة التونسية
الداخلية التونسية تكشف عن حملات مشبوهة تستهدف الدولة وتتوعّد بالمتابعة القضائية

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟