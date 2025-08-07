المؤشر توبكس الياباني يرتفع لمستوى قياسي مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية

ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الياباني إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، بعد انحسار مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة تفاؤل المستثمرين إزاء الأداء القوي للشركات المحلية.

وصعد المؤشر توبكس 0.72 بالمئة ليغلق عند 2987.92 نقطة، وارتفع المؤشر نيكي 0.65 بالمئة إلى 41059.15 نقطة.

وواصل المؤشران الارتفاع لثالث جلسة على التوالي.

وعوضت المكاسب المستمرة لليوم الثالث انخفاضا حادا يوم الاثنين عندما سجل نيكي أكبر خسارة في شهرين.

وقال سيتشي سوزوكي، كبير محللي أسواق الأسهم في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري “كانت السوق تمضي في مسار نزولي بشدة مع وجود مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات المحلية. لكن هذا الشعور انعكس”.

وأضاف “أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما دعم المعنويات بالنسبة للأسهم الأمريكية واليابانية”.

وقفز سهم سوني جروب أربعة بالمئة ليمنح المؤشر توبكس أكبر دفعة، بعد أن رفعت شركة الألعاب والكاميرات توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة أربعة بالمئة.

وظل المؤشر توبكس محتفظا بقوته الدافعة على الرغم من انخفاض سهم تويوتا موتور ثقيل الوزن على المؤشر 1.5 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 16 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.85 بالمئة. وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.35 بالمئة.

وصعد سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل 11 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.46 بالمئة ليواصل الخسائر لليوم الثالث.

وعوض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة وأنهى المعاملات مرتفعا 0.3 بالمئة.