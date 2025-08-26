المؤشر ستاندرد اند بورز يغلق مرتفعا بعد إقالة ترامب لعضو بالبنك المركزي

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع اليوم الثلاثاء مدعوما بصعود سهمي (إنفيديا) و(إيلي ليلي)، في حين أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك العضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تأجيج المخاوف إزاء استقلالية البنك.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.54 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 6465.86 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 94.46 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 21543.76 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 134.18 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 45416.65 نقطة.

وارتفع سهم إنفيديا قبل صدور تقريرها الفصلي غدا الأربعاء والذي سيُظهر أداء الشركة الأعلى قيمة في العالم في خضم الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وربما يؤدي تقرير نتائج أعمال شركة تصنيع الرقائق إلى تعزيز، أو إضعاف، مكاسب أسهم وول ستريت المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.