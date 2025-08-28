الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق منخفضا والمستثمرون يقيمون أرباح إنفيديا

منذ 50 دقيقة
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

A A A
طباعة المقال

أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض اليوم الخميس متأثرا بانخفاض أسهم شركات الرعاية الصحية مع تقييم المستثمرين لأرباح إنفيديا الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا على انخفاض 0.2 بالمئة متراجعا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق من الجلسة فيما تباين أداء البورصات الرئيسية الأخرى.

وقالت لورا كوبر رئيس قسم الائتمان الكلي واستراتيجيات الاستثمار لدى نوفين “ما نراه هو مجرد بعض المخاوف على صعيد الأرباح… كان لدينا بعض التأثيرات المتتالية على الأسهم… من أرباح إنفيديا خلال الليل”.

تباين أداء أسهم أشباه الموصلات الأوروبية مع تحليل المستثمرين لتوقعات مركز بيانات إنفيديا، والتي جاءت أقل من توقعات بعض المحللين.

استبعدت إنفيديا، الشركة الرائدة في سوق الذكاء الاصطناعي، من توقعاتها أيضا المبيعات المحتملة في الصين.

وارتفع سهم بيرنو ريكار 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة المشروبات الروحية انخفاضا دون التوقعات للمبيعات والأرباح السنوية بينما توقعت تحسن الاتجاهات من النصف الثاني من السنة المالية 2026.

وانخفضت أسهم شركات الرعاية الصحية 0.8 بالمئة. ونزل سهم سانوفي 1.4 بالمئة.

وقفز سهم أورستد 5.6 بالمئة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت بيرنبرج تصنيف مجموعة طاقة الرياح الدنمركية إلى “شراء” بدلا من “تعليق”، متوقعة أن يؤدي طرح أسهم جديدة بهدف زيادة رأسمالها إلى تحسين ميزانيتها العمومية.

وهوى سهم ديليفري هيرو 5.9 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة للعام ككل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عوائد النفط والغاز الروسية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تضرب مصافي النفط الروسية.. طاقة التكرير تتراجع لأعلى مستوى تاريخي
الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة
سوريا.. الرئيس الشرع يستقبل رئيس المخابرات العراقي لبحث الأمن والتعاون الاقتصادي
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
الجولان مقابل شبعا وجبل الروس.. تل أبيب توضح موقفها

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!