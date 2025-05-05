المؤشر ستوكس 600 يسجل أطول سلسلة مكاسب في 4 سنوات

واصلت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها اليوم الاثنين، مع تركيز المتعاملين على تطورات الحرب التجارية، إلى جانب ترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة، مسجلا جلسته العاشرة على التوالي من المكاسب، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أغسطس آب 2021.

وقفز المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق. كما أغلقت البورصات المحلية الأخرى على ارتفاع، باستثناء المؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي انخفض 0.5 بالمئة. وأغلقت بورصة لندن اليوم احتفالا بعطلة رسمية.

وقادت شركات التأمين مكاسب القطاعات على المؤشر ستوكس 600، إذ صعدت أسهمها 1.1 بالمئة، بينما ارتفع قطاع العقارات 0.8 بالمئة اليوم الاثنين.

وساهمت مكاسب قطاع الفضاء والدفاع الأوروبي في دعم المؤشر ستوكس 600، بارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة وصعد قطاع الخدمات المالية 0.7 بالمئة.

وحدت خسائر قطاع الطاقة من المكاسب الإجمالية بانخفاضها 0.6 بالمئة، متأثرة بتراجع أسعار النفط.

وتراجع سهم شركة شل الهولندية 1.9 بالمئة. وذكر تقرير أن شركة النفط العملاقة تعمل مع مستشارين لتقييم استحواذ محتمل على منافستها بي.بي.

وساهم تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين في دعم التفاؤل بين المتعاملين في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تجري اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، بشأن صفقات تجارية، وإن أولويته الرئيسية مع الصين هي الحصول على صفقة تجارية عادلة.