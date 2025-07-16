المؤشر نيكي الياباني يتراجع متأثرا بمخاوف الرسوم الجمركية

تراجع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء إذ طغت المخاوف المحيطة بانتخابات المجلس الأعلى بالبرلمان ومصير المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة على مكاسب حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وتراجع المؤشر نيكي 0.09 بالمئة إلى 39642.4 نقطة بحلول منتصف النهار، بعد أن تأرجح بين تسجيل مكاسب وخسائر طفيفة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2817.05 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية “لدى المستثمرين أعذار لعدم شراء أو بيع الأسهم”.

وأضاف “إنهم ينتظرون بحذر نتيجة انتخابات المجلس الأعلى بالبرلمان، في حين أن التوقعات بشأن المحادثات التجارية غير واضحة حتى مع اقتراب الموعد النهائي”.

ويمكن أن تؤدي هزيمة الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو في الانتخابات التي ستجرى في 20 يوليو تموز إلى تمكين أحزاب المعارضة التي تعهدت بخفض أو إلغاء ضريبة المبيعات.

وأدت المخاوف من هذه الهزيمة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات مرتفعة تاريخية، مما أدى إلى تفاقم القلق إزاء ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وارتفع سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست، المرتبطتين بالرقائق الإلكترونية، بنسبة 2.94 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب، على أثر مكاسب سهم إنفيديا الذي صعد أربعة بالمئة خلال الليل.

وقفز سهم إنفيديا بعد أن كشفت الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي عن خطط لاستئناف مبيعات شريحة الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين، مما دفع المؤشر ناسداك المجمع إلى إنهاء التداول عند مستوى قياسي جديد مرتفع.

وقفز سهم توهو 10.06 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جودزيلا توقعاتها لصافي أرباحها السنوية.

وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.2 بالمئة ليضغط على المؤشر نيكي أكثر من غيره.

وخسر سهم تويوتا موتور 0.93 بالمئة رغم انخفاض الين إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل الدولار.

وقال كامادا “لم يتمكن المستثمرون من شراء (أسهم) تويوتا على الرغم من ضعف الين لأنهم قلقون حيال مفاوضات الرسوم الجمركية”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يرتب للقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في طوكيو يوم الجمعة قبيل الموعد النهائي الذي يحل في الأول من أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتجنب رسوم جمركية 25 بالمئة.