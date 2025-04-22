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المؤشر نيكي الياباني يتراجع مقتفيا أثر وول ستريت

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2025 7:25 صباحًا
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً

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تراجع المؤشر نيكي الياباني الثلاثاء مقتفيا أثر الخسائر الحادة التي منيت بها وول ستريت، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض.

وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 34153.18 نقطة، بعد أن ارتفع 0.17 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2523.56 نقطة.

تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة أمس الاثنين مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب هجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استقلال البنك في الوقت الذي يواجهون فيه تداعيات الحرب التجارية التي يشنها ترامب.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكثر من اثنين بالمئة، مع خسائر كبيرة في مجموعة “الشركات السبع الكبرى”، وهو ما أثر بأقوى صورة على المؤشر ناسداك المجمع المثقل بأسهم التكنولوجيا.

وفي اليابان، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إذ نزل سهم طوكيو إلكترون 1.24 بالمئة وتراجع سهم أدفانتست 1.56 بالمئة، وتسببا في أكبر قدر من الهبوط للمؤشر نيكي.

وصعد سهم كيه.دي.دي.آي للاتصالات 0.6 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي.

    المصدر :
  • رويترز

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