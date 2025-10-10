المؤشر نيكي الياباني يتراجع وسط جني أرباح

تراجع المؤشر نيكي الياباني الجمعة مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد موجة صعود سريعة وقبل عطلة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام، في حين قفز سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بعد أن سجلت أرباحا قياسية.

وبحلول الساعة 02:21 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 48117.92. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.62 بالمئة إلى 3205.05.

وصعد نيكي خمسة في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بعد أن اقتربت ساناي تاكايتشي من أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة، مما عزز التوقعات بعودة التحفيز المالي والسياسة النقدية فائقة التيسير.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.74 بالمئة ليصبح صاحب أكبر ضغط هبوطي على المؤشر نيكي. وانخفضت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مع تراجع سهمي أدفانتست وطوكيو إلكترون اثنين بالمئة و1.5 بالمئة على التوالي.

وارتفع المؤشر نيكي بحوالي ستة آلاف نقطة من المستوى المنخفض الذي سجله في الثالث من سبتمبر أيلول وحتى الجلسة السابقة. وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية إن 70 بالمئة من المكاسب جاءت من ارتفاع الشركات الثلاث.

وقفز سهم فاست ريتيلينج 6.3 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي، بعد أن سجلت أرباحا قياسية مرتفعة في السنة المنتهية في أغسطس آب وتوقعت تحقيق أرباح قياسية للعام الخامس على التوالي في السنة المالية 2026 بسبب توسعها القوي في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء مؤشر واحد. وارتفع مؤشر قطاع التجزئة 0.59 بالمئة.