المؤشر نيكي الياباني يتراجع وسط جني أرباح

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة إذ حفز الارتفاع الذي شهده المؤشر خلال أغسطس آب عمليات جني أرباح في يوم التداول الأخير من الشهر، في حين أثرت قوة الين وبعض القراءات الاقتصادية الضعيفة على المعنويات.

وهبط المؤشر نيكي 0.4 بالمئة إلى 42642.97 بحلول استراحة منتصف النهار.

وبهذا يتجه المؤشر لتحقيق استقرار خلال الأسبوع، لكنه ارتفع 3.8 بالمئة هذا الشهر. وسجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 43876.42 يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3073.95، ويتجه للهبوط 0.9 بالمئة خلال الأسبوع لكنه ارتفع 4.5 بالمئة هذا الشهر وسجل في مرحلة ما أعلى مستوى له على الإطلاق.

وتعافت الأسهم اليابانية في الأسابيع الماضية بفضل الأرباح القوية للشركات ، فضلا عن اقتفاء أثر الأسهم العالمية التي ارتفعت متأثرة بالأداء القياسي لوول ستريت.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهما وارتفع 77 سهما، مع بقاء سهم واحد دون تغيير.