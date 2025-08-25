المؤشر نيكي الياباني يرتفع لليوم الثاني بقيادة قطاع التكنولوجيا

رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين بقيادة أسهم التكنولوجيا مع تفاعل السوق المحلية مع التفاؤل بشأن سياسة نقدية أكثر تيسيرا في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر نيكي 0.4 بالمئة ليغلق عند 42807.82 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يقل قليلا عن 0.2 بالمئة.

وجاءت مجموعة سوفت بنك وشركة صناعة معدات اختبار الرقائق أدفانتست ضمن أكبر المساهمين في تقدم المؤشر نيكي، إذ ارتفع سهماهما بمقدار 3.5 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

وفي كلمة حظيت بمتابعة واسعة في ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة، أشار رئيس البنك جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي الاتجاه الآخر، سلط محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا الضوء على نمو الأجور الذي يزكي الظروف لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وأدى التباين في سياسة البنك المركزي إلى ارتفاع قيمة الين، مما أثر سلبا على توقعات الإيرادات بالنسبة للمصدرين اليابانيين.

وقال فوميكا شيميزو، الخبير في شركة نومورا، إن تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جاء بمثابة دعم لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت واليابان.

وأضاف شيميزو “نتيجة لذلك، فإن الأسهم اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات تظهر أيضا قوة وتقود السوق”.

وتابع “هناك احتمال أن يكون الاتجاه الصعودي الطفيف الأحدث للين هو الذي يؤثر على السوق”.

وارتفع 118 سهما مدرجا على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 107 أسهم.

وصعد سهم توتو 7.9 بالمئة مسجلا أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر القياسي بعد أن قالت شركة صناعة المراحيض الفاخرة يوم الجمعة إنها ستفتتح مصنعا بقيمة 224 مليون دولار في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، في تحويل للإنتاج بعيدا عن آسيا.

والخاسر الأكبر على المؤشر هو شركة تيرومو التي انخفض سهمها أربعة بالمئة بعد إعلانها عن خطط لإنفاق 1.5 مليار دولار لشراء شركة أورجانوكس البريطانية، المتخصصة في تكنولوجيا حفظ الأعضاء.