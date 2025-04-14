الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يرتفع مدعوما بارتفاع الأسهم المرتبطة بآيفون

منذ ساعتين
المؤشر نيكي. رويترز

المؤشر نيكي. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفع المؤشر نيكي الياباني في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بآيفون بعد أن منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب استثناءات من الرسوم الجمركية الكبيرة للهواتف الذكية وغيرها من الإلكترونيات التي يجري استيراد معظمها من الصين.

وبحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر نيكي اثنين بالمئة إلى 34267.97 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 بالمئة إلى 2513.03 نقطة.

ومنحت إدارة ترامب استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل أبل وديل، التي تعتمد على الواردات من الصين.

لكن ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك قالا إن هذه السلع ستخضع لرسوم منفصلة، جنبا إلى جنب مع أشباه الموصلات وأن هذه الرسوم قد تفرض خلال شهر تقريبا.

وقفز سهم موراتا الموردة لمكونات أبل 4.5 بالمئة، في حين صعد سهم تي.دي.كيه المرتبط أيضا بالهواتف الذكية 6.1 بالمئة وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تراجع أسعار الذهب
الذهب يتراجع بعد استثناءات ترامب من الرسوم الجمركية
مشاهد الدمار من غزة. رويترز.
غزة تحت القصف
واشنطن تتحرك لإنجاح اتفاق هدنة غزة قبل نهاية الشهر
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ترامب يصف ضربة سومي بـ"المروعة" وزيلينسكي يدعوه لزيارة أوكرانيا

الأكثر قراءة

وصول رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في دولة الإمارات
ردع العدوان - سوريا
صور.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الإمارات
مرفأ طرابلس
ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟
صورة تعبيرية عن مرض السرطان
اِحْمِ نفسك من السرطان بغذائك.. خبير يكشف الأطعمة الواقية والمحفزة