المؤشر نيكي الياباني يرتفع مدعوما بارتفاع الأسهم المرتبطة بآيفون

ارتفع المؤشر نيكي الياباني في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع صعود الأسهم المرتبطة بآيفون بعد أن منحت إدارة الرئيس دونالد ترامب استثناءات من الرسوم الجمركية الكبيرة للهواتف الذكية وغيرها من الإلكترونيات التي يجري استيراد معظمها من الصين.

وبحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر نيكي اثنين بالمئة إلى 34267.97 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 بالمئة إلى 2513.03 نقطة.

ومنحت إدارة ترامب استثناءات من الرسوم الجمركية للهواتف الذكية ومجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهو ما جلب بعض الراحة لشركات التكنولوجيا، مثل أبل وديل، التي تعتمد على الواردات من الصين.

لكن ترامب ووزير التجارة هوارد لوتنيك قالا إن هذه السلع ستخضع لرسوم منفصلة، جنبا إلى جنب مع أشباه الموصلات وأن هذه الرسوم قد تفرض خلال شهر تقريبا.

وقفز سهم موراتا الموردة لمكونات أبل 4.5 بالمئة، في حين صعد سهم تي.دي.كيه المرتبط أيضا بالهواتف الذكية 6.1 بالمئة وزاد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 5.8 بالمئة.