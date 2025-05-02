المؤشر نيكي الياباني يرتفع وسط تفاؤل بشأن المحادثات التجارية

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة وسط ضعف الين وتفاؤل بشأن التقدم في محادثات الرسوم الجمركية.

ويتجه المؤشر لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في نحو عامين.

‭ ‬وصعد المؤشر نيكي 0.69 بالمئة إلى 36705.53 بحلول فترة استراحة منتصف النهار ويتجه لتسجيل سابع جلسة من المكاسب على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أغسطس آب 2023.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه المؤشر للصعود باثنين في المئة ويمضي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16 بالمئة إلى 2683.61 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية “يبدو أن مفاوضات الرسوم الجمركية بين اليابان والولايات المتحدة تحرز تقدما، وهو ما قدم دعما إيجابيا”.

وأضاف “علاوة على ذلك، فقد أدت الأنباء عن مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة إلى رفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وهو ما دعم المؤشر نيكي”.

كما عزز ضعف الين من الإقبال على الأسهم اليابانية. وتراجعت العملة المحلية بعد أن خفض بنك اليابان أمس الخميس توقعات النمو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.