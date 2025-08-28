المؤشر نيكي الياباني يعوض خسائره بعد توقعات فصلية قوية من إنفيديا

عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليتداول على ارتفاع اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون رد فعل وول ستريت على التوقعات الفصلية القوية لشركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

وبحلول الساعة 01:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر نيكي 0.4 بالمئة إلى 42676.30 بعد أن انخفض 0.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3079.01 نقطة.

وقال تاكاماسا إيكيدا كبير مديري المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول “التركيز الرئيسي هو إنفيديا. السوق تنتظر لترى كيف سيكون أداء الأسهم في وول ستريت في وقت لاحق من اليوم”.

وتوقعت إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية ومقرها الولايات المتحدة أمس الأربعاء إيرادات أعلى من تقديرات السوق للربع الثالث مدعومة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكن السهم انخفض ثلاثة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق جراء الغموض الذي ظل يكتنف أعمالها التجارية الصينية.

وتعد أسهم إنفيديا محركا رئيسيا للمؤشر نيكي الياباني الذي يميل بشدة نحو التأثر بالأسهم المرتبطة بالرقائق.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليابانية، ارتفع 51 بالمئة من الأسهم وتراجع 42 بالمئة منها واستقرت خمسة بالمئة.