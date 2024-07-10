المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضا 0.33%

فتح المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، منخفضا 0.33 بالمئة إلى 41444.33 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة إلى 2891.67 نقطة.

يُعد مؤشر نيكى 225 الذى يطلق عليه اسم “مؤشر نيكى” مؤشر سوق الأسهم اليابانى الذي يستند على القيمة السوقية للشركات ال225 الأكثر تداولا في بورصة طوكيو. هو مؤشر أسهم مقوم بسعر الين. وقد تم حساب قيمته يوميًا من قبل صحيفة Nihon Keizai Shimbun (نيكي) منذ بداية المؤشر في عام 1950. بدأ مؤشر نيكاي 225 في 7 سبتمبر 1950، وتم حساب قيمته بأثر رجعي إلى 16 مايو 1949. وبدأت العقود الآجلة لنيكي 225 في بورصة سنغافورة (SGX) في عام 1986 ثم بدأت التداول في الولايات المتحدة عندما ظهرت لأول مرة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) في عام 1990. و نيكي هو المؤشر الأكثر تداولا عند الإشارة إلى الأسهم اليابانية، يليه توبيكس الذي يسعى لتتبع جميع الشركات المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو والبالغ عددها 669 شركة.