الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضا 0.33%

منذ 17 ساعة
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني يفتح منخفضاً

A A A
طباعة المقال

فتح المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء 10 يوليو/تموز 2024، منخفضا 0.33 بالمئة إلى 41444.33 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة إلى 2891.67 نقطة.

يُعد مؤشر نيكى 225 الذى يطلق عليه اسم “مؤشر نيكى” مؤشر سوق الأسهم اليابانى الذي يستند على القيمة السوقية للشركات ال225 الأكثر تداولا في بورصة طوكيو. هو مؤشر أسهم مقوم بسعر الين. وقد تم حساب قيمته يوميًا من قبل صحيفة Nihon Keizai Shimbun (نيكي) منذ بداية المؤشر في عام 1950. بدأ مؤشر نيكاي 225 في 7 سبتمبر 1950، وتم حساب قيمته بأثر رجعي إلى 16 مايو 1949. وبدأت العقود الآجلة لنيكي 225 في بورصة سنغافورة (SGX) في عام 1986 ثم بدأت التداول في الولايات المتحدة عندما ظهرت لأول مرة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) في عام 1990. و نيكي هو المؤشر الأكثر تداولا عند الإشارة إلى الأسهم اليابانية، يليه توبيكس الذي يسعى لتتبع جميع الشركات المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو والبالغ عددها 669 شركة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

محلل سياسي: المقاومة خلفت واقعاً جعل الجميع مجبرين على التفاوض معها
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة
نانسي بيلوسي تضغط على بايدن لاتخاذ قرار بشأن الانتخابات وكلوني يسحب دعمه
مسؤول أمريكي: واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!