المؤشر نيكي الياباني ينخفض بأكثر من 1% مع ارتفاع الين

هبط المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة الاثنين وسط ارتفاع الين الذي ضغط على أسهم شركات التصدير، في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى محادثات يابانية أمريكية ستركز على سعر الصرف في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 1.3 بالمئة عند 34279.92 نقطة، فيما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة إلى 2528.93.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري “أعاد المستثمرون شراء الأسهم مع استمرار خسائر المؤشر نيكي خلال الجلسة، لكن عملية إعادة الشراء لم تدم طويلا. إلا أن الأمر لم يكن كما حدث في وقت سابق من هذا الشهر عندما أدى كل انخفاض في المؤشر إلى المزيد من عمليات البيع”.

وأضاف “لكن السوق ليس مستعدة بعد للتحول إلى وضع الإقبال على المخاطرة”.

وصعد الين إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار وسط استمرار تراجع الثقة في الأصول الأمريكية بسبب هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)

وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير إذ أنها تقلل من قيمة الأرباح التي يتم تحقيقها في الخارج عند تحويلها مرة أخرى إلى العملة اليابانية.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع السيارات، وخسر سهم تويوتا موتور 2.9بالمئة ونزل سهم هوندا موتور واحدا في المئة وانخفض سهم سوزوكي موتور 3.9 بالمئة.

ويخطط وزير المالية كاتسونوبو كاتو لزيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لإجراء مناقشات حول أسعار الصرف.

وارتفعت أسهم الشركات التي تركز على السوق المحلية، فصعد قطاع السكك الحديدية 0.86 بالمئة وشهد مؤشر البيع بالتجزئة تغيرا طفيفا مرتفعا 0.03 بالمئة.