المؤشر نيكي يتراجع بفعل عمليات جني الأرباح

تراجع المؤشر نيكي الياباني الجمعة نتيجة عمليات جني الأرباح قبل عطلة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام فيما وردت تقارير بعد الإغلاق تفيد بأن حزب كوميتو سيغادر الائتلاف الحاكم، مما أعاد حالة الضبابية السياسية للمشهد.

وانخفض المؤشر نيكي 1.01 بالمئة إلى 48088.8 نقطة ولكنه حقق أفضل أسبوع له منذ أكثر من عام، إذ ارتفع خمسة بالمئة، مدعوما بقفزة حادة في سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.85 بالمئة إلى 3197.59 نقطة.

وبعد إغلاق السوق، ذكرت وسائل الإعلام المحلية في اليابان أن حزب كوميتو سيغادر الائتلاف الحاكم مع الحزب الديمقراطي الحر، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة الحزب الديمقراطي الحر على الحكم مع تولي ساناي تاكايتشي رئاسة الحزب.

وقفز المؤشر نيكي هذا الأسبوع، بعد فوز تاكايتشي في انتخابات الحزب واقترابها من أن تصبح رئيسة الوزراء المقبلة، مما عزز التوقعات بتجديد التحفيز المالي وتيسير السياسة النقدية.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري “كان من الطبيعي أن يرغب المستثمرون في جني الأرباح بعد الارتفاع الحاد”.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي 3.14 بالمئة. وانخفضت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ خسر سهم شركة أدفانتست 0.94 بالمئة وفقد سهم طوكيو إلكترون 1.41 بالمئة.

وحتى جلسة أمس الخميس، كسب المؤشر نيكي حوالي ستة آلاف نقطة منذ أن سجل مستوى متدنيا في الثالث من سبتمبر أيلول.

وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية إن 70 بالمئة من المكاسب جاءت من ارتفاع الشركات الثلاث.

وقفز سهم فاست ريتيلينج 6.65 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي، بعد أن بعد أن سجلت أرباحا سنوية قياسية مرتفعة.

وانخفضت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية وعددها 33 باستثناء مؤشر واحد.