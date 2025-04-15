المؤشر نيكي يرتفع بدعم أسهم السيارات بعد تلميحات ترامب

ارتفع المؤشر نيكي بنحو واحد بالمئة اليوم الثلاثاء مدفوعا بارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات بعد أن لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعفاء القطاع من الرسوم الجمركية بعض الشيء.

وصعد نيكي 0.84 بالمئة إلى 34267.54 نقطة عند الإغلاق اليوم، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة.

وربح سهم تويوتا موتور 3.7 بالمئة مما رفع مؤشر شركات صناعة السيارات وقطع الغيار في بورصة طوكيو 3.6 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا للقطاعات في البورصة.

وقال ترامب أمس الاثنين من البيت الأبيض إنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات وقطع الغيار من المكسيك وكندا ودول أخرى.

وقد ترفع هذه الرسوم أسعار السيارات بآلاف الدولارات، وقال ترامب إن شركات السيارات “تحتاج إلى بعض الوقت لأنها ستنتجها هنا”.

ورغم المخاوف بشأن الانعكاسات المحتملة لسياسة ترامب التجارية، منح ارتفاع نيكي لليوم الثاني على التوالي بنحو واحد بالمئة فرصة لإلتقاط الأنفاس في السوق التي تضررت بشدة الأسبوع الماضي بسبب عمليات البيع المكثفة على مدى أيام والزيادات التي وصلت إلى تسعة بالمئة.

وقال كازو كاميتاني الخبير الاقتصادي لدى شركة نومورا للأوراق المالية “عادت التداولات لأول مرة منذ فترة إلى ما يمكن أن نسميه النطاقات الطبيعية”.

وحذر في الوقت نفسه من أن تحركات السوق ربما تنتعش مرة أخرى بفضل اكتساب موسم الأرباح في اليابان والولايات المتحدة زخما هذا الأسبوع.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ اليابان والولايات المتحدة محادثات تجارية في واشنطن يوم الخميس.

وأضاف كاميتاني “يقول ترامب إن الهدف هو نقل المصانع إلى الولايات المتحدة”. وتساءل “هل هذا يُحسن السوق؟ الإجابة: لا”.