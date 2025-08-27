المؤشر نيكي يرتفع بدعم من مكاسب شركة أدفانتست

ارتفع المؤشر نيكي الياباني الأربعاء مدعوما بمكاسب شركة أدفانتست مع ترقب المستثمرين لتوقعات شركة إنفيديا الأمريكية المصنعة للرقائق قبل افتتاح سوق طوكيو غدا الخميس.

وصعد المؤشر نيكي 0.32 بالمئة إلى 42529.95 نقطة عند استراحة منتصف النهار، بعد أن تذبذب بين مكاسب وخسائر طفيفة خلال الجلسة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 بالمئة إلى 3068.5 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية “تركز السوق على توقعات إنفيديا. من المرجح أن تأتي نتائجها أفضل من توقعات السوق”.

وأضاف “أي تصريحات من الشركة يمكن أن تحرك السوق”.

ومن المقرر أن تعلن إنفيديا تقريرها الفصلي في وقت لاحق اليوم، وهو ما قد يعزز أو يضعف موجة الصعود في أسهم الذكاء الاصطناعي في وول ستريت وأيضا في المؤشر نيكي.

وارتفع سهم أدفانتست 3.48 بالمئة ليكون أكبر داعم للمؤشر نيكي.