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المؤشر نيكي يغلق مرتفعا بعد خسائر لجلستين متتاليتين

منذ 9 ساعات
المؤشر نيكي الياباني

المؤشر نيكي الياباني

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أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الجمعة بعد خسائر لجلستين متتاليتين إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر نيكي 0.68 بالمئة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 2696.53 نقطة لكنه تكبد خسارة أسبوعية 1.06 بالمئة.

وقال ناوكي فوجيوارا المدير العام في شركة شينكين لإدارة الأصول “رفعت مكاسب إنفيديا المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية”.

وسجل نيكي أدنى مستوى له عند 37945.21 نقطة خلال التعاملات أمس الخميس ليهبط دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني. وأغلق عند أدنى مستوى له منذ 25 أكتوبر تشرين الأول.

وارتفع سهم إنفيديا، أكبر شركة في وول ستريت، 0.5 بالمئة بعد تذبذبه عقب إعلان الأرباح يوم الأربعاء. وصعد مؤشر شركات أشباه الموصلات 1.6 بالمئة.

وفي اليابان، قفز سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.16 بالمئة، وارتفع سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 0.66 بالمئة، وقفز سهم ريسوناك للمواد التي تدخل في صناعة الرقائق 4.66 بالمئة.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء خمسة. وصعد قطاع التكرير 2.79 بالمئة ليصبح الأفضل أداء.

وهبط قطاع السيارات 0.15 بالمئة مع خسارة سهم تويوتا موتور 0.37 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط على المؤشر توبكس.

وانخفض قطاع الأدوية 0.43 بالمئة مع هبوط سهم شركة دايتشي سانكيو 1.07 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 148 سهما وانخفض 74، ولم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة أسهم.

    المصدر :
  • رويترز

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